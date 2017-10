La Juventus continua a seguire con grande interesse Emre Can che non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Liverpool. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport i bianconeri avevano offerto ben 35 milioni di euro la scorsa estate trovando però di fronte sé il muro del club inglese che non vuole cedere Can a nessun prezzo nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno.