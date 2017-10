C'è un Milan-Juve che avrebbe potuto essere, ma che non potremo vedere. E' quello che avrebbe visto Leonardo Bonucci affrontare i suoi ex compagni di spogliatoio della Juventus ma che non sarà possibile ammirare in virtù della squalifica per due giornate rimediata dal capitano rossonero in Milan-Genoa.



Secondo quanto riportato da Tuttosport c'è una parte dello spogliatoio bianconero che rimpiange l'assenza di Bonucci perché con lui, pensano tutti anche quelli che non lo ammetterebbero pubblicamente, ci sarebbe stato più gusto. Il sottile piacere di batterlo con la nuova maglia avrebbe ispirato i giocatori bianconeri. Questione di orgoglio e rivincita, ma in fondo anche di goliardia, proprio perché l’amicizia fra il nuovo capitano rossonero e la vecchia guardia juventina è qualcosa di davvero solido.