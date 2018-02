Neymar ha deliziato il Barcellona, ora è la stella del Psg, ma la sua carriera sarebbe potuta svilupparsi in un paese molto più freddo: la Russia. Intervistato da Sport-Express Nikolai Naumov, ex presidente della Lokomotiv Mosca, ha svelato di essere stato vicino all'acquisto del brasiliano ai tempi del Santos: "Eravamo indecisi se valesse la pena o meno acquistare Neymar. Volevamo prenderlo, i nostri scout lo hanno seguito in Brasile. C'erano però dei grossi dubbi. In primis, era troppo giovane. In secondo luogo, non sapevamo se si sarebbe adattato alla Russia.... Così abbiamo deciso di non prendero. Sarebbe costato circa 10 milioni di euro. Capite, pagare così tanto per un giocatore di un altro continente... bisogna essere cauti. Abbiamo preferito un nostro giovane, Alan Gatagov".