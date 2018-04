Non è stato un 2017/18 da ricordare, quello di Arturo Vidal. Prima la mancata qualificazione al Mondiale di Russia col suo Cile, di cui è stato uno degli uomini-simbolo negli ultimi anni, e il conseguente addio alla Roja; poi i problemi al ginocchio destro e l'operazione di ieri, che gli ha fatto concludere in anticipo la stagione e gli farà saltare le semifinali di Champions League contro il Real Madrid; infine, il rinnovo del contratto col Bayern Monaco in scadenza nel giugno 2019 che non è arrivato e, molto probabilmente, non arriverà.



IN USCITA - In queste settimane la dirigenza del club tedesco sta pianificando la stagione che verrà e dei progetti dei bavaresi non fa parte il Guerriero. La prossima sarà l'estate del suo secondo addio alla Germania e l'ultima occasione, per il Bayern, di monetizzare con la sua cessione. A Monaco arriverà Nico Kovac e con lui comincerà un nuovo progetto. Resteranno alcuni totem dello spogliatoio (come Robben e Ribery, che stanno discutendo in questi giorni il rinnovo), ma il centrocampo ripartirà da Leon Goretzka, preso dallo Schalke 04.



SOGNO ITALIA, MA... - Arturo si guarda intorno, con un occhio di riguardo per la Serie A. Alla Juventus lui si è trovato benissimo (settimana scorsa ha seguito dall'Allianz Arena la sfida col Real Madrid, da vero tifoso) e tornerebbe di corsa in Italia. Inter e Milan, già dallo scorso anno, ci hanno fatto più di un pensierino, ma sono rimaste bloccate di fronte all'ingaggio che attualmente percepisce il cileno in Baviera: circa 8 milioni di euro. Cifre fuori mercato per qualsiasi squadra, soprattutto per le due milanesi che sono sotto l'occhio attento dell'Uefa per quel che riguarda il Fair-Play finanziario. L'Italia ha un sogno che porta a Vidal, Vidal uno che lo porta in Italia. Purtroppo per le due milanesi, è però molto difficile da realizzare.