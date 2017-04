Il club spagnolo del Reus (seconda divisione) è diventato oggi la prima società straniera a comprare una parte rilevante del capitale di una squadra di calcio cinese, il Bit Fc. La società catalana è diretta da Joa Oliver, ex direttore generale del Barcellona ai tempi del presidente Joian Laporta, che affidò la guida della squadra a Pep Guardiola. Il Reus ha comprato il 29% del capitale della società cinese. Finora diversi club europei hanno aperto scuole di calcio in Cina, come il Barcellona a Hainan e il Real Madrid a Canton, ma nessuna era entrata nel capitale di una squadra locale. Investitori cinesi hanno invece comprato diverse squadre europee. Il Bit Fc, squadra dell'Istituto di Tecnologia di Pechino fondata nel 2000, è stata promossa nel 2006 nella serie B cinese, la China League One.