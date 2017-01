Ricardo Rodriguez è attualmente uno dei migliori interpreti in Europa nel ruolo di terzino sinistro: attualmente in forza al Wolfsburg, l'esterno della nazionale svizzera è corteggiato da diversi club, tra cui e l'Inter e, come riportato nei giorni scorsi sulle pagine britanniche di The Metro, la Juventus. Naturalmente, i tedeschi prima di privarsi di uno dei giocatori più rappresentativi aspettano l'offerta giusta, che non dovrà essere inferiore ai 25 milioni di euro, anche perché il contratto del giocatore classe '92 andrà in scadenza soltanto nel 2019. Su di lui aveva già messo gli occhi l'Arsenal da tempo, la sfida con Juve e Inter è appena cominciata.