Il terzino del Milan, Ricardo Rodríguez ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di Europa League contro il Ludogorets.



RIGORE CONTRO LA SAMP - "Ho sbagliato il rigore ma è stato bravo Viviano, gli faccio i miei complimenti. Ma non mi nascondo, il prossimo lo calcio ancora. Il mister mi ha consolato subito ed è stata splendido".



MOMENTO - "Stiamo facendo bene, giocando ad un buon livello e continuando a vincere. Dobbiamo andare avanti così e vorrei giocare sempre. Ora dobbiamo stare con i piedi a terra e lavorare, pensando gara dopo gara".



LA STAGIONE - "Ha ragione il mister. Chiaro che io possa fare di più, ci provo. Cercherò di continuare a migliorare come vuole lui".



GLI ESTERNI DEL LUDOGORETS - "Sono veloci. Lo sappiamo e dobbiamo anticiparli, rendendo loro la vita difficile. Serve essere concentrati per 95 minuti".