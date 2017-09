Veni, vidi, vici. Altro che ambientamento difficile per i sudamericani, saudade o famiglia al seguito: Richarlison si è preso la Premier League da subito, protagonista di un Watford che è partito fortissimo con la guida di Marco Silva in panchina dopo un'annata priva di emozioni con Walter Mazzarri in panchina. Richarlison chi? In Inghilterra hanno imparato a conoscerlo subito: già due gol segnati in Premier con la maglia degli Hornets per quest'ala brasiliana classe 1997 capace anche di giocare da prima punta, un jolly d'attacco con rapidità, tecnica da vendere e capacità di vedere la porta.



TENTAZIONE MILAN - Durante l'estate, tra le tante trattative partite per Richarlison, si era attivato anche il Milan. Lo conosce molto bene il ds Mirabelli, attento alle dinamiche dei talenti sudamericani; ne ha parlato con gli intermediari senza trovare una soluzione per portarlo subito in Italia, visto il costo del cartellino comunque non basso e un investimento pensato più per il futuro. Ma l'Europa ha chiamato con grande fretta e il Milan ha deciso di defilarsi, il Watford ha chiuso con una telefonata del manager Marco Silva nella stessa notte in cui Richarlison stava preparandosi per andare a firmare l'indomani con l'Ajax. "Dopo quella chiamata, ho scelto il Watford senza pensarci due volte", ha ammesso Richarlison. Un colpo mica male.



SOGNANDO DORTMUND - Per Marco Silva è un'arma, sia da titolare che a partita in corso; lui risponde sempre presente, la famiglia Pozzo ha già trovato una nuova pepita d'oro. Tanto che a Vicarage Road gli hanno già dedicato un coro: "Richarlison, Richarlison... he plays for Watford in Silva's army", sull'aria di Para bailar la bamba, tifoseria innamorata di questo talento brasiliano che ha avuto un grande impatto con il calcio europeo a soli 20 anni. Pagato circa 13 milioni di euro finiti dritti nelle casse del Fluminense tra fisso e bonus, Richarlison si gode il presente ma coccola un sogno: vestire la maglia del Borussia Dortmund, un club per cui ha una passione particolare. Giallo e nero, proprio come il suo Watford, adesso è tempo di dimostrare ancora. Ma occhio a Richarlison, saranno famosi. Ne sentiremo parlare.