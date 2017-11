Dal però giunge un'indiscrezione di mercato relativa ai tempi passati. Bisogna tornare indietro nell'estate del 2010, quando l'Inter è stata vicina all'acquisto del peruviano Juan Manuel Vargas. Questo è quanto si legge su Peru.com, che spiega come i nerazzurri arrivarono ad offrire ai viola 20 milioni di euro, ricevendo in cambio il secco no della società toscana, che per Vargas chiedeva 30 milioni di euro. Pretese che di fatto hanno raffreddato la società di corso Vittorio Emanuele, che decise di abbandonare definitivamente la pista che avrebbe portato al peruviano. Vargas rimase alla Fiorentina fino al 2015, di mezzo anche un prestito al Genoa, ma vide calare il suo rendimento e dopo nove anni trascorsi in Italia (2 anni al Catania), fu ceduto al Betis Siviglia.