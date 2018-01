Il mercato in casa Milan è fermo ma ci sono altre e ben più importanti trattative che la società rossonera sta provando a portare a termine il prima possibile e riguardano il debito da 380 milioni (interessi compresi) che il patron Yonghong Li ha contratto con il fondo di investimenti Elliott al momento dell'acquisto del club da Silvio Berlusconi.



SCADENZA - La scadenza del prestito ottenuto da Elliott è fissata ad ottobre 2018, ma l'ad Marco Fassone si è sempre detto fiducioso di poter chiudere un accordo ben prima della data. L'esclusiva concessa al fondo Highbridge è scaduta e quella possibilità sembra essere tramontata, ma nella giornata di ieri sono tornati in auge i nomi di altri due advisor internazionali come Merill Lynch e Jefferis.



PIU' FONDI IN CONTEMPORANEA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, le trattative in atto non permetterebbero di coprire per intero la cifra richiesta da Elliott per estinguere il debito. Per questo motivo Fassone sta pensando ad un rifinanziamento a più vie che "spacchetti" il rifinanziamento su più fondi di investimento in contemporanea in modo da poter dare in garanzia alcuni asset societari (già concessi ad Elliott) a diverse entità.