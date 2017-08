Qualcuno avrà certamente ironizzato: ora che c’è la moviola, o Var che dir si voglia, fischiano anche i rigori contro la Juve. In realtà la tecnologia, come sosteniamo da tempo, ha cancellato sospetti e dubbi. Non sarà sempre così sicura e decisiva, però ci farà vivere il calcio con maggiore serenità. L’abbiamo capito alla prima partita di campionato, anzi alla prima decisione presa dall’arbitro attraverso la tv.

Maresca in quaranta secondi è corso a centrocampo, ha guardato il monitor, ha assegnato al Cagliari un rigore che non aveva fischiato e che - aspetto fondamentale - c’era. Insomma: si è perso meno di un minuto perché una partita non venisse condizionata dalle polemiche, né sul momento né nei giorni successivi. Pensate a ciò che sarebbe stato detto se quel penalty fosse stato negato: la Juve è sempre favorita, gli arbitri la aiutano, con quel rigore il Cagliari avrebbe pareggiato e chissà come sarebbe andata poi la partita… Invece, a dimostrazione che il Var aiuta a uno svolgimento regolare della partita, Buffon ha parato il tiro di Farias. E ora chi ha qualcosa da dire, chi ha veleni da diffondere?

Quando Dybala ha raddoppiato, scattando sulla linea dei difensori avversari ma comunque in posizione regolare, il Cagliari ha protestato. E si è visto chiaramente lo stesso Maresca dire loro, con certezza assoluta: ‘Non è fuorigioco’. Anche i difensori di Rastelli hanno abbassato la testa e sono andati verso il centrocampo: vuoi metterti a contestare la moviola? Semmai si può discutere sullo stop di Dybala nella stessa azione: petto o braccio? Impossibile vederlo con chiarezza, il Var è utilissimo ma non può aiutarci a capire quello che è incomprensibile.

Pensateci. Senza Var alla fine del primo tempo la Juve sarebbe stata comunque in vantaggio 2-0 ma il Cagliari sarebbe stato convinto di avere subito una o forse due ingiustizie (il rigore negato e il gol di Dybala); con il Var il risultato al 45’ era sempre lo stesso, ma i sardi sapevano che l’arbitraggio era stato equo e potevano prendersela solo con loro stessi se erano in svantaggio, avendo fallito il penalty e sbagliato l’allineamento in occasione del 2-0.

E c’è chi - come Nicchi - ha passato anni a dire che la moviola sarebbe stata la morte del calcio. Rassegnatevi: è il contrario.



@steagresti