Rigore sì, rigore no, è questo il tema più ricorrente nel day-after l'eliminazione in Champions League della Juventus. Il Real Madrid passa solo al 94' con il rigore concesso dall'arbitro Oliver e contestatissimo dai bianconeri per fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Proprio la prestazione dell'arbitro è al centro della polemica in Italia e in Europa con le pagelle dei vari quotidiani italiani ed esteri che si dividono nettamente. Ecco alcune delle pagelle e, nella nostra gallery, le prime pagine dei quotidiani sportivi d'Europa.



Gazzetta dello Sport: Oliver 4,5: Parte annullando correttamente il gol di Isco per fuorigioco, chiude dando un rigore molto, molto discutibile che scatena la rabbia della Juve. In mezzo alcune ammonizione che sembrano troppo facili soprattutto per gli standard inglesi. Non una gran serata.



Tuttosport: Oliver 5,5: I dubbi sul rigore restano e resteranno in eterno, probabilmente. Certo, un po’ di indulgenza su Buffon non avrebbe guastato.



Corriere dello Sport: Oliver 3: Il rigore decide la qualificazione. Benatia colpisce la palla, ma lui non lo vede. Gravissimo errore.