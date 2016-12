La vendetta è un piatto che va gustato freddo: così recita un vecchio proverbio al quale, secondo l'edizione genovese di Repubblica, si sarebbe ispirato Enrico Preziosi.



La decisione di cedere Tomas Rincon alla Juventus, dopo che nelle ultime settimane il centrocampista venezuelano sembrava ormai ad un passo dalla Roma, sarebbe infatti una mossa voluta dal presidente rossoblu per vendicarsi della sgarbo fattogli dalla società giallorossa un anno e mezzo fa.



Secondo la ricostruzione del quotidiano, Preziosi non avrebbe mai digerito il mancato arrivo a Pegli di Manuel Iturbe, nell'estate 2015, trasferimento sfumato quando ormai sembrava tutto definitivo, con l'argentino che aveva addirittura salutato i compagni e svuotato l'armadietto di Trigoria. A far saltare una trattativa ormai conclusa fu l'allora Ds della Roma Walter Sabatini che, a poche ore dalla chiusura del mercato estivo, bloccò la partenza dell'esterno ex Verona: "Mi scuso con il Genoa ma Iturbe resta qui" aveva detto Sabatini, facendo infuriare Preziosi, il quale evidentemente se la legò al dito.



E ieri, a sedici mesi di distanza, il Joker avrebbe colto l'occasione per farla pagare alla società giallorossa cedendo Rincon ai rivali bianconeri, nonostante nel frattempo Sabatini non faccia più parte della dirigenza romanista.