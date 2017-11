Il centrocampista del Torinoha parlato a Torino Channel in vista della gara col Chievo: "L'Italia fuori dal Mondiale? Dispiace, non mi è mai successo prima. Ho tifato per l'Italia in quella partita, l'Italia doveva essere al Mondiale. Belotti abbattuto? Aveva bisogno di esser consolato, è stato un duro colpo per lui. Noi stiamo cercando di stimolarlo per fargli ritrovare il sorriso il prima possibile. Il Chievo? Abbiamo approfittato della sosta per lavorare sulla parte atletica, vogliamo confermare quanto fatto con l'Inter. Ci serve trovare continuità, per farlo dovremo avere il giusto approccio e la giusta concentrazione. Dipenderà tutto da noi".