Alla Juventus sta trovando poco spazio rispetto ai tempi di Genoa, però Tomas Rincon non si pente della scelta fatta, come rivela in un'intervista al quotidiano tedesco Mopo: "Che sensazione si prova quando il telefono squilla e dall'altra parte della linea c'è la Juventus? Una sensazione di smarrimento che dura pochi secondi, non ci puoi credere inizialmente, poi realizzi e dici devo andare, non ci sono soluzioni. Abbiamo fatto tutto in due giorni. Non c'erano motivi per esitare o avere dei dubbi. Avevo fatto due anni buoni a Genova e c'erano altre squadre interessate, come il Milan, ma la Juve era per me un sogno. Una sensazione incredibile, apri la porta e ti saluta Buffon e poi subito dopo Dani Alves".



Due parole, poi, sul suo passato all'Amburgo: "Mi è dispiaciuto, l’Amburgo è e resterà nel mio cuore, purtroppo non è andata bene.Il direttore sportivo Frank Arnesen era stato chiaro, eravamo d’accordo sul prolungamento, ma nulla era stato firmato. Poi mi hanno detto: “Tomás ciò che avete discusso, non conta più. Ora sono qui. “E ‘stato per me incomprensibile, ma ora meglio per me. Sono molto grato al HSV e gli auguro solo il meglio. Sono stato in grado di crescere come giocatore e persona ad Amburgo. Guardando indietro, è stato un bene che sono andato. Avevo 26 anni, a quell’età si può ancora crescere. Ho fatto un salto di qualità a Genova – solo così ho potuto essere di interesse per un club come la Juventus. Il mio allenatore a Genova mi voleva più offensivo. Voleva vedere gol e assist da me. La scorsa stagione ho fatto tre gol e sette assist. Non male, vero? Ora mi sento molto più libero, più versatile".