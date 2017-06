E' la priorità di mercato, ora. Niente sembra essere più importante in casa Milan, per la società quanto per i tifosi: cosa farà Donnarumma? Contratto in scadenza nel 2018, Mino Raiola che tratta con il duo Fassone-Mirabelli, con i dirigenti rossoneri hanno fatto la loro offerta: contratto pluriennale a cifre importanti, intorno ai 4 milioni di euro. Prima dell'inizio del ritiro, la dirigenza milanista vuole riceve una risposta, per programmare al meglio la stagione.



VERSO IL SI' - Secondo il Corriere dello Sport, Gigio Donnarumma ha deciso di dire sì al Milan: convinto dai senatori rossoneri e da chi gli sta più vicino, il 99 rossonero ha ascoltato il cuore e già tra lunedì e martedì può arrivare l'annuncio ufficiale. Raiola sta provando a inserire clausola favorevoli al suo assistito per liberarsi in caso di stagione difficile, nonostante ciò Donnarumma ha deciso. C'è anche la possibilità, inoltre, di avere un altro Donnarumma, con il ritorno del fratello Antonio al Milan, di 9 anni più grandi rispetto al fratellino: il Milan attende la risposta, ma Donnarumma sembra aver preso la sua decisione.