Regista, leader dello spogliatoio, uno di quelli che ci mette sempre la faccia.Jorginhoè tra i protagonisti del progetto Napoli: in campo è il fulcro del gioco degli azzurri, fuori è uno degli elementi cardine del gruppo, amatissimo dai tifosi tanto da non perdere mai occasione per ringraziarli. Un matrimonio perfetto, che rischia però di interrompersi la prossima estate.Attualmente l’italo-brasiliano è legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2020 con ingaggio annuale di 1,6 milioni di euro. Cifra effettivamente bassa se paragonata, a titolo esemplificativo e sempre restando alla rosa del Napoli, ai 1,7 milioni percepiti da Chiriches., equiparabile a quello di Sarri.. Inoltre c’è unil Napoli vorrebbe inserirne una da 100 milioni di euro, l’agente del mediano l’accetterebbe di 20 milioni, non di più, altrimenti meglio non metterla proprio.Dopo l’amichevole con l’Inghilterra Jorginho ha parlato ai microfoni della ESPN, aprendo all’ipotesi Premier League: “I complimenti di Guardiola? È sempre bello riceverli, ma è ancora più meraviglioso quando a farli è un allenatore dell’importanza del catalano, che è un'icona del calcio globale.”. Una conferma di quanto l'ex Verona sia ora totalmente focalizzato sulla corsa scudetto, ma al contempo anche un'esplicita ammissione di quanto potrebbe apprezzare un futuro sbarco nel Regno Unito, meglio se al Manchester City. Anche Joao Santos, l’agente, ha sottolineato, in una recente intervista a Radio Crc, che solo dalla Premier potrebbe arrivare un’offerta adeguata al valore del suo assistito.Giuntoli a gennaio ha chiesto per il regista 50 milioni di euro(cifra ritenuta eccessiva), ora come detto vorrebbe inserire una clausola rescissoria da 100 milioni. La società proverà a trattenerlo e ad accontentarlo, ma senza farsi prendere per il collo. Altrimenti prenderà in considerazione la cessione, ma solo all’estero. Jorginho, classe ’91, è stato acquistato nel 2014 per 9,5 milioni:che, a prescindere dalla partenza del brasiliano, dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio. Con l’uruguaiano restano da limare solo alcuni dettagli mentre il presidente, forte dell’ottimo rapporto con la Sampdoria e col numero uno blucerchiato Ferrero, tenterà di ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di 25 milioni.@andreasereni90