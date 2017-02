Deportivo La Coruna-Betis Siviglia non si giocherà. Il match valevole per la ventesima giornata della Liga è stato rinviato a data da destinarsi per la forte pioggia che si è abbattuta in queste ore in Galizia e che ha danneggiato il tetto dello stadio. Il prefetto è stato costretto a rinviare il match per ordine pubblico, in quanto non sarebbe stata garantita la sicurezza degli spettatori. Fortunatamente i pezzi di tetto sono volati in campo ventiquattro ore prima l’inizio della partita, perché poteva succedere una tragedia nel caso il match si stesse giocando.