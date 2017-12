Da Jankto a Caldara passando per Bryan Cristante. Intervistato da Calciomercato.com in occasione della festa della GR Sports, l'agente Giuseppe Riso ha fatto il punto su diversi suoi assistiti in ottica mercato a cominciare da Cristante: "Juventus e Inter su di lui? Speriamo... (sorride, ndr) so che lo seguono, staranno facendo le loro valutazioni, so che lo tengono sotto controllo. Non ho dubbi sulla qualità di Bryan, ho sempre detto potesse far bene con un po' di fiducia, la strada è quella giusta".



Si parla di Inter anche per Jakub Jankto: "Sicuramente può avere mercato anche in Premier League - aggiunge Riso - perché ha le caratteristiche giuste, una grande gamba. Il Milan? Lo aveva cercato, c'era stato un interessamento, sì. Ma con la famiglia Pozzo c'è un patto per affrontare questo discorso solo dal prossimo giugno, ora è concentrato sull'Udinese". Si passa poi a Daniele Baselli, già obiettivo del Milan in passato: "Daniele ormai è cresciuto e credo che sia veramente il giocatore che sta crescendo con maggiore continuità. Sta dimostrando di essere pronto. Vicari? È un difensore centrale importante con prospettive e intelligenza, sarà un pezzo importante sul mercato a giugno dopo questa annata con la Spal". Chiosa finale su Sportiello che sta meritando ampiamente il riscatto dalla Fiorentina: "Il club viola ha la priorità sul suo diritto di riscatto, Marco sta facendo bene ed è concentrato sul campo".