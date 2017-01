Giuseppe Riso, agente di Gagliardini, Caldara e Petagna, è stato intercettato da Sky Sport fuori da un noto albergo nel centro di Milano: "Ci sarà un incontro lunedì o martedì, si spera che andrà tutto a posto. Fino ad allora non parliamo con altri club e aspettiamo l'Inter. La trattativa non si è mai bloccata, ci sono tempi tecnici ed è giusto che le due proprietà si incontrino. Gioca contro il Chievo? Non so, bisogna chiedere a Gasperini. Incontro con la Juve? Abbiamo parlato anche di Caldara, poi decideranno i bianconero con l'Atalanta quando portarlo a Torino. Petagna? Si sono avvicinati parecchi club, ma l'Atalanta lo ritiene incedibile".