Andrea Rispoli, difensore del Palermo, parla degli obiettivi personali: "Obiettivi stagionali? Nella mia mente c'è solo l'obiettivo di tornare in serie A, per la piazza e la città. Mi sento un giocatore di serie A, che vuole andare in massima serie col Palermo. Oggi sono in B e devo far di tutto per vincere il campionato...".