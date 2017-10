Dalle pagine di Tuttosport Stefan Ristovski, difensore classe '92 dello Sporting Lisbona e della nazionale macedone con un passato in Italia con le maglie di Parma, Latina e Spezia, ha presentato il prossimo match di Champions contro la Juventus: "Che squadra è lo Sporting Lisbona? Forte, molto forte è stata costruita per vincere il campionato e andare il più avanti possibile in Champions: non verremo rassegnati qui a Torino. Certo che speriamo di arrivare secondi nel girone, perché no? Anche l’Italia era la gran favorita contro noi della Macedonia, invece avete visto com’è andata a finire: il calcio si decide sempre sul campo. Poi, naturalmente, sappiamo che la Juve è una grande squadra e che ha giocatori fortissimi. Ma ce la giocheremo".