Tre vittorie in rimonta per una serata memorabile. È firmata da uno scommettitore di Aversa, in provincia di Caserta, la giocata del weekend sul circuito Microgame Group. Solo tre le partite selezionate - Roma-Sassuolo, Barcellona-Valencia e Psg-Lione - tutte e tre scelte per una giocata interamente dedicata ai risultati esatti: combinazioni di solito già molto difficili e ieri con un ostacolo in più, visto che tutte le favorite (Roma, Barcellona e Psg) hanno dovuto rimontare un gol di svantaggio. Al fischio finale, poi, i giallorossi hanno vinto per 3-1 (offerto a 9,50), i blaugrana hanno battuto 4-2 il Valencia (28,00), mentre il Psg ha portato a casa il 2-1 sul Lione (8,00). Un tris frutto di abilità e fortuna che con una spesa di 3 euro - e un moltiplicatore da 2128 volte la posta, a cui si è aggiunto un bonus di 100 euro - ha regalato al suo autore 6.479 euro.