Ex fantasista di Milan e Barcellona, Rivaldo ha parlato a Milan TV in vista del derby con l'Inter: "Era un periodo molto bello. Il Milan aveva molto brasiliani e l'Inter aveva molti argentini. Era una partita molto difficile e si doveva lottare tanto in campo. Ho dato il massimo quando sono stato al Milan e sono stato molto felice lì, con i tifosi. Ho un affetto speciale per la città e per il popolo rossonero. Derby del 2002-2003? Era una partita molto difficile, come tutti i derby. Ho fatto un ottimo passaggio e Serginho ha segnato un gol bellissimo. Così il Milan ha vinto la partita 1-0, sono molto felice ripensando a quella giornata".