Diversi club di Premier League hanno messo i loro occhi su Joaquin Perez Ibanez, gioiello del River Plate. Il diciasettenne sembra destinato ad approdare il Europa, e come riferisce il Sun la favorita è proprio l'Inghilterra. Lui confessa: "Mi piace vedere il Liverpool in TV, perchè giocano bene e per il loro allenatore Jurgen Klopp. Però come giocatore ammiro Zlatan Ibrahimovic e vorrei diventare come lui. Osservo tutto ciò che fa, il suo controllo, le sue abilità, la sua capacità di concludere: qui al River mi alleno ogni giorno per diventare come lui".