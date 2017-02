In occasione della presentazione del suo libro 'Autobiografia di un campione', l'ex bandiera del Milan Gianni Rivera ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Milannews.it. "Aspettiamo di conoscere gli sviluppi della trattativa di cessione, che non è ancora così chiara. La dirigenza ha comunque operato una scelta coraggiosa, ma che condivido, puntando sulla crescita dei suoi giovani".



Cosa manca a questo Milan?

"Senza dubbio la qualità in mezzo al campo, fondamentale per vedere crescere questa formazione".