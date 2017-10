C'è anche Gianni Rivera, attualmente presidente del settore tecnico della Figc, tra gli allievi del nuovo corso per allenatore 'Uefa A' inaugurato questa mattina a Coverciano. Il nuovo corso speciale per 'allenatore professionista di seconda categoria - Uefa A' rappresenta il secondo massimo livello di formazione per i tecnici riconosciuto dalla Figc. Gli allievi saranno chiamati a seguire in totale 192 ore di lezione e, in caso di esito positivo degli esami finali, otterranno l'abilitazione per poter guidare tutte le squadre giovanili - comprese le formazioni primavera - e le prime squadre fino alla Serie C inclusa; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda in B e in A.