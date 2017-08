Sconfitto ieri, in amichevole, dall'Hoffenheim per 3-0, il Bologna si prende la rivincita, ancora contro la squadra tedesca. I rossoblù infatti hanno portato a casa la vittoria per 2-1 rimontando gli avversari nel secondo tempo dopo aver chiuso in svantaggio il primo. Andati sotto al 30' con un gol di Ochs, i rossoblù ribaltano l'incontro con Destro - entrato da un minuto al posto di Petkovic - che, al 18', riporta il match in equilibrio e, una decina di minuti dopo, con Di Francesco a fissare il risultato finale. Con la seconda amichevole con l'Hoffenheim si conclude il ritiro in Austria e Germania degli uomini di Donadoni. Il Bologna si ritroverà al centro tecnico di Casteldebole, martedì, per la ripresa degli allenamenti.