Come evidenziato dal Corriere dello Sport, in estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Juventus. Secondo il quotidiano sono solo dieci i calciatori sicuri di essere confermati in vista della prossima stagione: Szczesny, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Benatia, Matuidi, Pjanic, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain.