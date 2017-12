Qualcosa sta cambiando nel modo di fare mercato del Napoli, negli ultimi mesi, e in generale da quando la direzione tecnica è stata affidata a Cristiano Giuntoli. D'altronde quando si sceglie di affidare un club del livello di quello azzurro all'artefice principale del miracolo Carpi è per poter fare il salto di qualità sul piano della programmazione. Di giovani il Napoli ne aveva sempre acquistati, anche sotto le precedenti gestioni, ma con Giuntoli il concetto è stato estremizzato. Eccezion fatta per Giaccherini e Pavoletti, uno un'occasione, l'altro una necessità improvvisa dopo l'infortunio di Milik, sono arrivati solo giocatori degli anni '90, ben 5 quelli nati dal '94 in poi (Zielinski, Rog, Diawara, Milik, Ounas). Diversi anche gli investimenti di ancor maggiore prospettiva, come quelli per il settore giovanile e in particolar modo la primavera (Leandrinho, Zerbin e Mezzoni tra gli altri), oppure operazioni alla Gnahorè che hanno portato o potranno portare in futuro a una plusvalenza.



UNA NUOVA FRONTIERA - L'ultima rivoluzione targata Giuntoli è una maggiore presenza sul mercato degli svincolati o futuri tali, I cosiddetti parametri zero. Un mercato da cui il Napoli, eccezion fatta per il colpo Strinic dell'ultimo gennaio di Bigon, era sempre stato assente. Lodevole l'intuizione Machach che in futuro potrà rivelarsi un affare. Interessanti i discorsi intavolati per Ciciretti e Younes. Il primo non scalda ancora i cuori dei tifosi, ma è un talento cristallino, classe '93. Prenderlo a costo zero con un contratto quinquennale permetterà quanto meno di poterne controllare l'evoluzione e la crescita, per scegliere se portarlo a Napoli in un futuro imminente o più lontano, o realizzare una bella plusvalenza quando il giocatore giungerà all'apice del suo percorso. Il tedesco dell'Ajax, suo coetaneo, potrebbe essere già utile al Napoli nell'immediato e per caratteristiche e scuola calcistica si potrebbe calare perfettamente nella dimensione Napoli e diventare un fattore, quanto meno dalla panchina.



MA A GENNAIO... - Al di là della programmazione però, che è sempre più da grande squadra, bisogna fare un distinguo tra quanto scritto finora e ciò che invece servirà al Napoli in questa finestra di gennaio. Il terzino che dovrà arrivare per rinforzare la batteria e per prendere in futuro il posto di Maggio, dev'essere un giocatore importante e soprattutto pronto. Un Napoli che vuole lottare per lo scudetto non può permettersi esperimenti per questa stagione, esperimenti che probabilmente Sarri non sarebbe neanche disposto ad effettuare. D'altronde la sua visione delle cose, l'allenatore del Napoli l'ha spiegata in maniera molto chiara e non è questo il tempo di altre incomprensioni alla Ounas. Se accanto a questo lavoro, saggio ed encomiabile, Giuntoli e De Laurentiis riusciranno a metterci il Vrsaljko o il Darmian di turno, allora avranno fatto un capolavoro. Altrimenti, per quanto apprezzabile e meritevole di complimenti, l'oculatezza di questo nuovo modo di fare mercato non basterà per poter arrivare al 31 di gennaio con la consapevolezza di non aver lasciato nulla di intentato per giocarsela davvero fino alla fine per lo scudetto.