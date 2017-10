Il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli ha espresso il suo giudizio sulle parole del tecnico del Milan Vincenzo Montella dopo la partita con il Genoa a San Siro: "Non commento gli addetti ai lavori, non sta a me farlo. Siamo nel 2017 e l'utilizzo della tecnologia è a supporto di valutazioni e tutti possono comprenderlo. Poi, dopo, è normale fare ognuno le proprie considerazioni ma non sta a me fare commenti o giudizi a nessuna persona. VAR? Stiamo migliorando molto, stiamo accorciando i tempi ed è chiaro che bisognerà continuare a fare esperienza ma l'esperienza, la storia, porta a fare tesoro dei propri errori. L'obiettivo è di migliorare ancora tanto ma siamo sulla strada giusta. I tempi sono migliorati tantissimo così come pure la comunicazione tra arbitro e Var, quindi siamo ottimisti".