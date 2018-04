Intervistato da FourFourTwo Magazine, l'ala del Bayern Monaco Arjen Robben ha raccontato di essere stato a un passo dal Manchester United nel 2003: "Ho avuto una buona conversazione con Ferguson in una cena a Manchester e abbiamo parlato di calcio e vita. Ho anche visitato il centro d'allenamento ed era tutto a posto, ma poi sono tornato al PSV e non è successo nulla. Non ci sono stati contatti seri e l'accordo non si è fatto. Il PSV stava trattando anche con il Chelsea all'epoca, quindi magari gli hanno offerto più soldi, non lo so. Se il Man United mi avesse offerto un accordo subito dopo quell'incontro, avrei firmato per loro, ma non è successo e non ho rimpianti".