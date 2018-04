Rodri un futuro da stella. Nicola Liguori, noto osservatore, ai microfoni di Tuttosport l'ha raccontato così: "E’ un ragazzo di 21 anni, ma parliamo di una certezza già per l’immediato per una squadra di livello top. E’ un giocatore prontissimo, come dimostra la sua escalation. Dal maggio 2016. Notai Rodri in Valencia-Villarreal: era una delle sue prime apparizioni in Liga. All’epoca aveva 19 anni. Del centrocampista del Villarreal mi colpirono immediatamente l’importante struttura fisica (190 cm) e la dinsinvoltura con cui si muoveva in mezzo al campo. Nel campionato successivo (2016-17) e in quello attuale (2017-18) ha continuato a progredire sotto tutti punti di vista, tattici, fisici, tecnici. E’ un giocatore sempre più consapevole. Parliamo di un punto fisso dell’Under 21 e lo scorso marzo è stato convocato anche dal ct della Spagna".



TIPOLOGIA - "E’ un equilibratore, un ideale vertice basso per un centrocampo a tre. L’ho visto giocare anche mezzala destra, ma rende al massimo in mezzo al ring. Rodri è una diga di altissimo livello (6,26 i palloni intercettati a partita, dati Wyscout), tatticamente è preziosissimo. E’ un centrocampista difensivo con attitudini da regista. Non è da palati fini, ma è di quei giocatori che fanno la fortuna degli allenatori e delle squadre in cui giocano".



BUSQUETS - "Il paragone con Busquets del Barcellona è esagerato? No, anzi: sono convinto che Rodri sarà l’erede di Busquets in Nazionale. Come struttura fisica si assomigliano e simili sono pure in fase di interdizione. Ma tecnicamente il centrocampista del Villarreal ha qualcosa in più di quello del Barcellona. Ha un eccelso senso della posizione, conquista sempre palloni puliti, commettendo pochissimi falli. E’ dominante nel gioco aereo grazie ai suoi 190 cm (62,9% i duelli aerei vinti), però è molto abile pure nel dettare i tempi di gioco. E’ completo: possiede un buon tiro, nel lancio lungo è eccellente (69,1% la sua precisione) e ha anche un discreto dribbling. E’ un centrocampista che gioca a 2-3 tocchi: attraverso la sua semplicità fa girare il Villarreal che è una meraviglia".



DOVE GIOCA - "No. Non è né lento né veloce: il passo è adeguato alla sua stazza fisica. Non è uno che si inserisce molto e proprio per questo io lo vedo meglio come vertice basso, davanti alla difesa. Crescita? Può migliorare nel ritmo. Con l’esperienza, e magari conoscendo un calcio diverso da quello spagnolo, sicuramente riuscirà a sostenere ritmi più elevati. Trasferirsi in un top club lo aiuterebbe".



CLAUSOLA E JUVE - "A quella cifra è complicato trovare un centrocampista pronto da top club: Rodri lo é. Come diciamo noi osservatori: “Questo lo compri e domattima ti gioca titolare”. In campo si muove come un veterano, sempre a testa alta. E’ un ‘96, ma è più maturo del Bentancur arrivato la scorsa estate dal Boca Juniors. Sì, per la Juventus, che è alle prese con il ringiovanimento e il rafforzamento della mediana, potrebbe essere una bella idea".