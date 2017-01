Moreno Roggi, procuratore ed ex giocatore della Fiorentina, a Lady Radio analizza così il mercato dei viola: “Bernardeschi non dovrebbe avere un clausola o un prezzo. Se uno lo vuole comprare deve stare alle richieste della Fiorentina. Invece con una clausola metti un cartellino. Se uno vuole tenere un giocatore non mette clausole. Queste operazioni non tutelano le società ma i giocatori e con l’avvento del mercato cinese non ci sono più regole, se vogliono un giocatore loro lo comprano senza troppi problemi. Zaza mi piace tantissimo e sono convinto che possa sostituire anche Kalinic. Sono certo che Corvino vendendo Kalinic sarebbe in grado di trovarne un altro altrettanto forte e mettere da parte pure un tesoretto'.