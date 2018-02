Dal 2008 al 2013 in maglia granata con un bottino di 77 reti, Rolando Bianchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva nel percorso di avvicinamento al derby della Mole. "Non sarà facile per la Juventus - le parole dell'attaccante, oggi svincolato - perché il Torino oggi è una squadra di grande spessore. Mazzarri l'ho avuto alla Reggina ed è uno che fa rendere tutti al massimo insegnando ai giocatori concetti semplici, collocandoli tutti nei ruoli giusti in campo". Bianchi ha detto la sua anche sulla lotta per il tricolore: "In ottica scudetto vedo la Juve un po' favorita, perché ha una rosa più ampia che può fare la differenza fino a maggio".