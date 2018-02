La Roma il 9 febbraio (venerdì) sarà ricevuta dalla Uefa per discutere del mancato pareggio di bilancio del FairPlay finanziario. Non ci sarà sentenza, ma il club giallorosso spiegherà le sue ragioni, pensando e sperando in una sanzione non troppo dura da parte del governo europeo del calcio. Da considerare la buona volontà della Roma che oltre a vendere Emerson ha provato a incrementare i ricavi grazie alla cessione (poi saltata) di Dzeko. Probabile una multa.