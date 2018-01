Stangata per il centrocampista della Roma Radja Nainggolan: per lui oltre 100mila euro di multa, secondo il CdS la società giallorossa ha deciso di punirlo severamente per il video postato sui social dopo la notte di Capodanno, diventato in breve virale, nel quale il belga fuma, pronuncia alcune bestemmie e appare decisamente alterato dall'alcool.



MULTA SALATISSIMA - L'atteggiamento del romanista è diventato un vero e proprio caso e la società ha dovuto dare un segnale forte: ieri il ds Monchi, dopo aver trascorso il Capodanno in Spagna, appena rientrato a Trigoria ha tenuto a rapporto la squadra, dopo essere arrivato nel centro sportivo molto presto. Discorso duro il suo, a stigmatizzare alcuni comportamenti dentro e fuori dal campo. Per Nainggolan multa molto salata, il massimo previsto dal regolamento interno, cioè circa il 30 per cento dello stipendio mensile, quindi più di 100mila euro.