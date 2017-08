Nuovo tentativo della Roma per Lucas Vázquez. Secondo quanto riporta Don Balon, il DS Monchi ha presentato una seconda offerta al Real Madrid per l'esterno spagnolo. La cifra si aggira intorno ai 35 milioni di euro, la stessa offerta che è stata presentata al Leicester per Mahrez. Con l'algerino ancora in bilico, i giallorossi vogliono cautelarsi.