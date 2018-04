Per la sfida di domani al Camp Nou, la Roma è sbarcata a Barcellona al gran completo. Mentre si attende anche l’arrivo del presidente Pallotta, come sempre Francesco Totti è al seguito della squadra nella sua nuova veste da dirigente. Questa volta, però, lo storico capitano giallorosso non è il solo Totti: con lui anche Rey Juan Carlos I Hotel c’era anche il figlio Cristian, tifoso della Roma ma anche di un certo Leo Messi. Domani sulle tribune del Camp Nou sarà presente anche lui, pronto ad ammirare le gesta del suo idolo. Sperando che, per una volta, abbia difficoltà a metterle in mostra.