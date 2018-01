20.30 - Hector Moreno è praticamente un nuovo giocatore della Real Sociedad. C'è l'accordo tra il club basco e la Roma sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 5 milioni di euro. Manca solo l'ufficialità.



19.40 - Via da Roma, a sette mesi dal suo arrivo. Hector Moreno è a un passo da lasciare i giallorossi e il suo progetto, che aveva abbracciato lo scorso giugno firmando un contratto fino al 2021. Arrivato dal Psv Eindhoven 5,7 milioni di euro, il centrale messicano è vicino alla Real Sociedad, che cerca un nuovo difensore dopo che l'Athletic Bilbao, orfano di Laporte, ha pagato la clausola per Inigo Martinez. In questa stagione Hector Moreno, che nella Liga ha vestito la maglia dell'Espanyol, ha giocato solo 6 partite tra campionato e coppa Italia, per un totale di 317'.