Intervistato da Radio24, l'ad della Roma, Umberto Gandini, ha parlato a tutto tondo dell'anno che verrà per i giallorossi.



SULLA TOURNEE DEI GIALLOROSSI - "Ormai sono anni che i grandi club preparano la stagione altrove, con impianti di alto livello e in aree dove il calcio sta crescendo. Sono anni che i grandi club con la ICC stiano intraprendendo dei percorsi comuni. La città di Roma, il nome, ci impone di andare in giro per il mondo a portare il nostro vessillo. Abbiamo poi la proprietà americana che ci dà molte facilitazioni quando veniamo qui. Per esempio ora stiamo lavorando in una struttura di altissimo livello come Harvard".



LODO NAINGGOLAN - "Il dialogo è apertissimo. Lui è un giocatore della Roma, ha contratto pluriennale. Siamo positivi nella costruzione della squadra con Radja presente".



SUL NAPOLI - "Ovviamente una grande squadra come la Roma deve giocare per vincere. Ci sono poi le partite, tante situazione che contribuiscono a definire la classifica. La Roma è stata la più vicina alla Juve negli ultimi anni ma dobbiamo fare dei passi in avanti".



SUL MILAN - "Il cambio di proprietà è stata una cesoia netta per me, rispetto al passato. Il mercato sta riportando nel campionato italiano una grande squadra come il Milan. Il campionato sarà ancora più interessante. La Serie A e la Premier sono forse gli unici campionati dove si alternano almeno 4 squadre per essere competitive".



SUI DIRITTI TV - "La situazione attuale è preoccupante, condivido le affermazioni del ministro Lotti. Maggiori risorse finalizzate a migliorare l'equilibrio competitivo sono benvenute. Sono scettico sul fatto che sia possibile con delle norme scritte. È importante capire come le risorse vengano impiegate. Per riequilibrare si intende sempre distribuire le risorse verso il basso ma non dimentichiamo che abbiamo i nostri club che devono rimanere competitivi anche in Europa, ci vuole attenzione anche per la locomotiva e non solo per i vagoni".