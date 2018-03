Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato sarà proprio quello di Alisson Becker. Da tempo le big di mezza Europa hanno messo gli occhi sul portiere della Roma, su tutte Liverpool e Real Madrid. Mentre arrivano notizie di una possibile offerta degli spagnoli da 60 milioni di euro, l’agente del numero uno brasiliano, Zé Maria Neis, è intervenuto ai microfoni del tabloid inglese ‘The Sun‘ per parlare del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni: “Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e sulla Champions League. Abbiamo un bel rapporto con la Roma, non abbiamo parlato di lui con il Liverpool. Ora Alisson pensa soltanto al presente. Non so quanto costerà il suo cartellino, dipende dalla Roma e dal mercato“.