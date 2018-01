Quale futuro per Edin Dzeko? Corteggiato dal Chelsea, pronto a chiudere per lui ed Emerson Palmieri, l'attaccante della Roma vuole restare nella Capitale. Queste le parole del suo agente, Irfan Redzepagic, rilasciate a Romagiallorossa.it: "Se il Chelsea lo vuole? No, non so nulla riguardo questa cosa. Non ho informazioni al in tal senso. Vuole restare? Dzeko è già un giocatore della Roma, lo sapete bene. Ogni volta che si parla di Dzeko spuntano fuori club come Chelsea, club cinesi, addirittura messicani. Sono solamente voci. La verità è che Dzeko vuole rimanere alla Roma. Contatti col Chelsea o con Conte? Il mio ruolo prevede di non rivelare certe dinamiche di mercato. Capisco la tua domanda ma ho un ruolo ben preciso. Posso dire solamente che a Conte piace Dzeko. Ma a chi non piace Edin?"