Frederic Guera, agente di Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, parla del suo assistito a forzaroma.info: "È assolutamente esclusa una partenza di Maxime. Siamo contenti del modo in cui viene utilizzato dal tecnico Di Francesco. Lui è felice a Roma e la Roma è felice di lui. L’arrivo di un altro regista come Badelj non sarebbe un problema, sicuramente Maxime sarà in giallorosso anche nella prossima stagione"