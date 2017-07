Izzo alla Roma? Ne parla l'agente del difensore del Genoa, Paolo Palermo, a Roma News Web Radio: "Ci andrebbe a pennello, piace a Monchi ed era una prima scelta di Di Francesco al Sassuolo. Conosco Monchi dai tempi del Siviglia, per una trattativa inerente a un giocatore argentino. Gli piaceva il profilo del mio assistito, ma poi non se n'è più parlato. Di Francesco è innamorato del giocatore, ma per ora non ho ricevuto chiamate"