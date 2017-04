Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è tornato a parlare del suo assistito ai microfoni di Radio Crc. "La Roma è proiettata per arrivare seconda per cui al momento non si pensa al mercato. Quando c’è un cambio di allenatore c’è da capire quali sono le preferenze di dirigenza e tecnico, per cui Mario Rui potrebbe non fare più al caso della Roma oppure potrebbe ancora interessare, ma è prematuro parlare di ogni cose perché bisogna aspettare che i tempi maturino".