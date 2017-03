Mario Rui, terzino della Roma, esploso all'Empoli sotto gli occhi di Sarri, è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni. L'agente del terzino giallorosso, Mario Giuffredi, dice la sua, a Radio Kiss Kiss, sul futuro del portoghese: "Ipotesi Napoli? No, escludo che Mario possa andare via dalla Roma: ha passato una stagione molto particolare a causa della rottura del crociato. Ora sta iniziando a trovare spazio, ha dimostrato di essere un calciatore importante. Io e lui pensiamo di restare alla Roma, a meno che il club giallorosso non ci dicesse che non rientra più tra i piani, ma non credo che andrà così".