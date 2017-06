Mari Rui via dalla Roma? No, non la pensa così l'agente del mancino giallorosso, Mario Giuffredi, che parla del suo futuro a RomaNews.eu: "Napoli? Notizie inventate, abbiamo solo incontrato Monchi per fare una chiacchierata e sentire il suo pensiero su Mario Rui. Mario Rui rimarrà alla Roma, con certezza. Se alla Roma mi dicono che stimano Mario Rui vuol dire che avranno parlato col nuovo allenatore, resterà alla Roma sicuramente