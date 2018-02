E’ l’uomo in più di questa Roma, con i gol nelle ultime due partite. Cengiz Under si sta guadagnando il suo spazio e l’agente del calciatore, Omer Ozun, ne parla a Il Romanista: “Ho sempre creduto in lui, perché lui ha dimostrato anche in passato di aver bisogno di un periodo di adattamento, anche nel suo primo anno all’Istanbul Başakşehir. Credo che un periodo di sei mesi o un anno è del tutto normale. Offerte a gennaio? Niente. Nessuno ha cercato me né il giocatore”.