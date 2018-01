Dopo la cessione di Coutinho al Barcellona per 160 milioni, il Liverpool di Jurgen Klopp è alla ricerca di innesti per puntellare la rosa. Dopo aver chiuso il difensore Van Dijk, i Reds hanno messo gli occhi su Mahrez e Alisson. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, l’agente del brasiliano Ze Maria Neis ha spento subito i rumors lsciando però poi uno strano silenzio: “Nessuno del Liverpool ha parlato con me della trattativa. Preferisco non dire nulla”.